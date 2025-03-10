تموين الفيوم يتحفظ على سيارة ألعاب نارية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الطرق العامة ومحلات بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، ومسدسات الخرز، بهدف منع تداول أي العاب فيها خطورة علي أمن وسلامة المستهلك، وشارك في الحملة إدارة مباحث التموين.

نتائج حملة علي الطرق العامة ومحلات بيع الالعاب النارية

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت مو ضبط سيارة نقل تحمل كميات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية، على الطريق الإقليمي، متوجهة من الفيوم إلى محافظات القاهرة الكبرى، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحررت المخالفة اللازمة، وتم إحالتها الي الجهات الأمنية المختصة باخالتها الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية في المحافظة بتكثيف الحملات على مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبطها ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

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