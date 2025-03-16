خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، الموافق 16 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة 15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سورتى الروم/ لقمان 15 ق



18: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرؤف شلبى وما تيسرمن سورة طه ( بمناسبة ذكراه) 15ق



35: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسرمن سورة الأنعام 20ق



08: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسرمن سورة الأنبياء 30ق



18: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسرمن سورة المائدة 28ق



17:20( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وماتيسرمن سورة غافر 44ق



18:20( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وماتيسرمن سورة النمل 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وماتيسرمن سور إبراهيم والشمس والعلق 45ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / مصطفى إسماعيل وماتيسرمن سور الفرقان/ الطارق/ الشمس 44ق



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبدالرؤف شلبى ماتيسرمن سورة النجم ( بمناسبة ذكراه) 15ق



01:52(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد بدر حسين ماتيسرمن سورة القصص 15ق



02:42(بعد منتصف الليل) للشيخ /منصور الشامى الدمنهورى ماتيسرمن سورتى محمد/ الفتح



05:13(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسرمن سورتى الإنسان/ القدر 15ق

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