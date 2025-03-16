بعد عرض الحلقة الأخيرة، 4 شخصيات تاريخية أشاد بها مسلسل النص

عرضت مساء أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل النُص، من بطولة الفنان أحمد أمين، والذي يعد معالجة درامية مستوحاة من كتاب “مذكرات نشال” للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

وحرص فريق عمل مسلسل النُص من مؤلفيه الثلاثة شريف عبد الفتاح، وعبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، مع مخرج العمل حسام علي، والفنان أحمد أمين، على الاشادة بالعديد من الشخصيات التاريخية الوطنية خلال أحداث المسلسل وطوال الـ 15 حلقة، سواء باستيحاء بعض شخصيات العمل من أشخاص كانوا موجودين بالفعل أو بتسمية عناوين الحلقات بأعمالهم، أو حتي ذكر اسمهم خلال أحداث الحلقة.

شخصيات تاريخية في مسلسل النُص

ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه الشخصيات الوطنية التي استخدم كلًا منهم مواهبه وإبداعته في الدفاع عن الوطن بطريقته الخاصة للتخلص من الإحتلال الإنجليزي.

فالنتين دى سان

ظهرت في أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل النُص الممثلة الروسية أنا مينشيكوفا بدور الصحفية “ماري آن”، والتي كشف صناع العمل في نهاية الحلقة أنها مستوحاة من شخصية حقيقية وهي الصحفية والكاتبة فالنتين دى سان أو روحية نور الدين كما عرفها العرب.

تعد فالنتين دو سانت بوان كاتبة وشاعرة ورسامة وكاتبة مسرحية فرنسية، واشتهرت بكونها أول سيدة تدخل وتناصر الحركة الأدبية المستقبلية في أوروبا، وبعد أن وجدت فنون مماثلة لرؤياها في الفن الإسلامي، اعتنقت الإسلام وانتقلت إلى الإسكندرية، لتنخرط في السياسة في الشرق الأوسط، وكتبت بكثرة كمدافعة عن استقلال مصر وسوريا عن الحكم الفرنسي

وتدور جميع قصائدها ومحاضراتها حول فكرة وعقيدة واحدة وهي حق العرب في الحرية والاستقلال، وظلم الاستعمار.

حبشي جرجس

كما كشف صناع عمل مسلسل النص في نهاية الحلقة الـ 9 أنه تم استلهام شخصية إسماعيل من "حبشى جرجس" والذى قام ببناء أول محطة إذاعة مصرية من مخلفات الحرب العالمية الأولى في وكالة البلح، حيث عثر على بقايا محطة إذاعية كانت تستخدم في الحرب والتي اشتراها من التاجر إلياس شقار مقابل أن يكون شريكًا في المشروع، كما منحه 600 جنيه لاستكمال المشروع.

وبعد خلافات استبدل حبشي إلياس شقار بأحمد فريد الرفاعي وإسماعيل وهبي، شقيق الفنان يوسف وهبي، وقدمت الإذاعة نخبة من ألمع نجوم الغناء في ذلك العصر، منهم محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وأسمهان، وبديعة مصابني، وفريد الأطرش، وغيرهم من الفنانين.

وكانت تشمل البرامج، تلاوة آيات القرآن الكريم، ونشرة إخبارية تتناول آخر المستجدات، وتحليل لأحداث الجارية، وكان سعر الاشتراك في الإذاعة وقتها نصف ريال، يتمتع المشتركين بالمحطة بميزة إذاعة الأغاني التي يطلبونها يوميا في خطاب موقع برقم اشتراكه في الإذاعة.

سيد درويش

حملت الحلقة الـ 14 من مسلسل النُص عنوان “أهو ده اللي صار” عنوان الطقطوقة الخالدة لفنان الشعب سيد درويش، والتي أصبحت جزءا من تاريخ الموسيقى الوطنية، والتي غناها العديد من المطربين المعاصرين، بل إن البعض سجلها بصوته في استوديوهات الصوت، ومنهم غير المصرى.

والتي ترتبط بثورة 1919، حيث تعود قصة الأغنية إلى الاحتلال البريطاني لمصر في بداية القرن العشرين، وذلك بعد سب وكيل وزارة الداخلية الشاعر محمد يونس القاضي، الذي تم إيقافه بسبب أشعاره قائلا له: “بدل ما تقول الكلام الفارغ ده دور إزاي تصنع جبة في بلدك”، ليرد عليه الشاعر قائلا: “تلوم عليا إزاي يا سيدنا وخير بلدنا ما هوش في إيدنا”، ومع ألحان المبدع سيد درويش ارتبطت هذه الأغنية بثورة 1919.

جعل سيد درويش من الموسيقي رسالة أكبر من الطرب والاستمتاع فقط وهي استخدام هذا الفن العظيم في الجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي، حيث انضم إلى الحركة الوطنية وأزعجت أغانيه الاحتلال الإنجليزي، حتى قال بعض المؤرخين إنه تمت تصفية درويش جسديا بسبب معارضته للاحتلال، وقام درويش بتلحين وغناء العديد من الأغانيات الوطنية التي عاشت حتى الآن في وجدان العالم العربي بالرغم من موت صاحبها.

منيرة المهدية

تغنى النص وأفراد عصابته في أحد حلقات المسلسل بأغاني سلطانة الطرب منيرة المهدية، والتي اشتهرت بقوتها ووطنيتها ففي الوقت الذى كانت عقوبة ذكر اسم "سعد زغلول" السجن 6 شهو و20 جلده، غنت هي لسعد دون لفظ اسمه "زغلول وقلبى مال إليه، اندهله لما احتاج إليه".

وبجانب تغني السلطانة باسم الزعيم سعد زغلول في طقطوقة "شال الحمام.. حط الحمام"، كانت الفنانة الوطنية تملك عدد من المقاهي والتي كانت تستخدم في تجميع النخبة السياسية المصرية، ومقاومة الاحتلال الإنجليزي، منذ العقد الثاني للقرن الـ 20،

كما تغنت زكية حسن منصور بالعديد من الأغاني الوطنية، التي دعت فيها المصريات إلى النهوض الوطني، منها أغنية "صابحة الزبدة بلدي الزبدة" والتي وجهتها للفلاحين المصريين لمقاطعة العملاء الإنجليز.

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