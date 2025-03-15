مسلسلات رمضان 2025، نهاية مفتوحة للحلقة الأخيرة من مسلسل النص

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة الاخيرة من مسلسل النص بعنوان "النص الثاني"، والتي تشهد تخطيط وتنفيذ عصابة النص لأخطر وآخر ملعوب لهم، حيث يخبرهم أحمد أمين “النص” أنه لا يوجد مستقبل الا عندما يغادر المحتل أرض مصر، وهذه “السئسوئة” الأخيرة حتى يعلموا “الفئران بتعرف تعمل ايه!”.

وخطط النص لسرقة جوهرة كوهينور والتي تصل لمصر في جولتها بالمستعمرة البريطانية، حيث يتظاهر عبد العزيز انه شيف إيطالي ليدخل مكان الحفل، ويقدم للأمراء الإنجليز والشخصيات المرموقة من حول العالم وبها الصنف الذي "يمسح الدماغ".

ليتمكن النص من سرقة الجوهرة أمام عيون العالم كله حيث يحرص على أخذ صورة معها من خلال الصحافة الحاضرة بالحقل.

وتصبح سرقة النص الأخيرة فضيحة كبرى في جميع أنحاء العالم وتتسبب في إقالة الحاكم البريطاني بالقاهرة بعد فضيحة الإمبراطورية البريطانية على أرض مصر، وتوضح الصحفية ماري آن في مقالها أن هدف النص لم يكن سرقة الجوهرة وإنما فضح الاحتلال وسلطته الزائفة.

يصاب درويش بالجنون بعد ان يدرك ان درية التي قام بالزواج منها لا تحترمه وتسيطر على الكازينو الذي قام بشرائه، وابتعاد النص عنه بعد أن قام بالابلاغ عن العصابة بسبب غيرته من علوي.

وتتابع الأحداث ليمر ٧ سنوات، حيث يبتعد النص عن النشل ويعمل في بيع الخضار تحت اسم مزيف وشخصية صعيدية، ويستطيع إنجاب طفل مع عائشة بعد محولات عديدة.

ويقابل النص فؤاد باشا يكن، والذي يعرض عليه الانضمام إلى تنظيم سياسي سري لطرد الإنجليز من مصر، بمساعد ألمانيا، ويخبره ان منصور شقيقه مهدد بالقتل لذلك يجب عليه الانضمام لهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل النص، بموافقة البطل للانضمام لفؤاد باشا ولكن في “النص التاني”.

أحداث مسلسل النص الحلقة الـ 14

تحمل الحلقة الرابعة عشر من مسلسل النص عنوان “أهو ده اللي صار”، يكتشف عبد العزيز أن درويش حي يرزق ولم يتوفَ في انفجار المستشفى عندما يزوره في السجن ولكن يكتشف أن درويش هو الذي قام بالإبلاغ عنهم وليس علوي كما اعتقد النص أولًا.

ليصاب النص بصدمة عندما يعلم أن درويش قد باعه مقابل الأموال، ويخبره درويش أنه لم يكن يعتقد أنهم سيصلون لهذا الحد، ليتضح أن السبب هو غيرته من علوي على رسمية ويخبره أنه يستطيع إخراجه من السجن إذا قام بالإفصاح عن مكان الصاغ علوي، ولكن النص يرفض ذلك تمامًا.

يحكم على النص بالإعدام، ويعلم بذلك الصاغ علوي الذي أصبح يعمل نشالًا، لتنتشر علامة النص في البلد كلها وتهجم عصابة مجهولة على كامب الإنجليز ويقومون بسرقة أنواع مختلفة من الطعام.

والذي يصيب الإنجليز بحالة من الغضب بعد انتشارات علامة الـ “½” في أحياء المحروسة، ليحاولوا إجبار النص على إيقاف ما يحدث خارج جدران السجن ولكن النص ينكر أنه يعرف ما يحدث، ويهدده الضابط الإنجليزي أنه سوف يموت بأي حال، ويتعهد بتحويله من مناضل بطل لمجرم حقير.

ويعود النص إلى السجن الانفرادي بعد أن يتم توريطه في شجار مع المساجين، ويحضرون له جابر أحد أقوى المساجين لضربه، ولكن جابر يصاب بالذعر من عزوز الفار صديق عبد العزيز، ولتفشل خطة مأمور السجن ويصبح النص وجابر أصدقاء.

تذهب الصحفية ماري آن لزيارة النص، لتخبره أنه حاليًا يتحول لأسطورة لأن كل الصحف بمصر وخارجها يكتبون عنه وأنها ستساعده على الخروج، ويخبره أنه يرغب في أن يحضر له زقزوق “طاجن بامية” ملفوف في طبق نشاف “مساحته” كبيرة من عند “عتمان بتاع الكسكسي”، ولازم يجيب مع البامية ليمون، لتوصل الكاتبة الرسالة ويحضر زقزوق خريطة السجن من هيئة المساحة مع الطاجن.

ويعطي عبد العزيز الطاجن لجابر والذي يصيبه بألم في بطنه، ليطلب منهم أخذه للمستشفى، يحصل زقزوق على خريطة مكتوبة بحبر سري للسجن، ليعلم من أين يدخل عزوز الفأر لزنزانته، ويقوم بحفر نفق بنفس المكان ليشتت العساكر، في حين خروجه من الباب بجواب مختوم من مكتب المأمور بفضل ذكائه واختراع اسماعيل الذي يذيب الحديد.

يتم القبض على رسمية وعلوي من ناس مجهولين ليكتشفوا عملهم مع النص لاحقًا ويقوم عبد العزيز بتجميع عائلته وعصابته مرة أخرى في القرية التي أتى منها جابر صديقه بالزنزانة الذي هرب معه.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل النُص، باطلاع عبد العزيز علوي عن "السئسوئة" الجديدة وهي سرقة جوهرة قيمة ملك للإنجليز.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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