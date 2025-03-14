مسلسلات رمضان 2025، أحمد أمين يهرب من السجن ويخطط لسرقة جديدة بالحلقة 14 لـ"النص"

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة الرابعة عشر من مسلسل النص عنوان “أهو ده اللي صار”، يكتشف عبد العزيز أن درويش حي يرزق ولم يتوفَ في انفجار المستشفى عندما يزوره في السجن ولكن يكتشف أن درويش هو الذي قام بالإبلاغ عنهم وليس علوي كما اعتقد النص أولًا.

ليصاب النص بصدمة عندما يعلم أن درويش قد باعه مقابل الأموال، ويخبره درويش أنه لم يكن يعتقد أنهم سيصلون لهذا الحد، ليتضح أن السبب هو غيرته من علوي على رسمية ويخبره أنه يستطيع إخراجه من السجن إذا قام بالإفصاح عن مكان الصاغ علوي، ولكن النص يرفض ذلك تمامًا.

يحكم على النص بالإعدام، ويعلم بذلك الصاغ علوي الذي أصبح يعمل نشالًا، لتنتشر علامة النص في البلد كلها وتهجم عصابة مجهولة على كامب الإنجليز ويقومون بسرقة أنواع مختلفة من الطعام.

والذي يصيب الإنجليز بحالة من الغضب بعد انتشارات علامة الـ “½” في أحياء المحروسة، ليحاولوا إجبار النص على إيقاف ما يحدث خارج جدران السجن ولكن النص ينكر أنه يعرف ما يحدث، ويهدده الضابط الإنجليزي أنه سوف يموت بأي حال، ويتعهد بتحويله من مناضل بطل لمجرم حقير.

ويعود النص إلى السجن الانفرادي بعد أن يتم توريطه في شجار مع المساجين، ويحضرون له جابر أحد أقوى المساجين لضربه، ولكن جابر يصاب بالذعر من عزوز الفار صديق عبد العزيز، ولتفشل خطة مأمور السجن ويصبح النص وجابر أصدقاء.

تذهب الصحفية ماري آن لزيارة النص، لتخبره أنه حاليًا يتحول لأسطورة لأن كل الصحف بمصر وخارجها يكتبون عنه وأنها ستساعده على الخروج، ويخبره أنه يرغب في أن يحضر له زقزوق “طاجن بامية” ملفوف في طبق نشاف “مساحته” كبيرة من عند “عتمان بتاع الكسكسي”، ولازم يجيب مع البامية ليمون، لتوصل الكاتبة الرسالة ويحضر زقزوق خريطة السجن من هيئة المساحة مع الطاجن.

ويعطي عبد العزيز الطاجن لجابر والذي يصيبه بألم في بطنه، ليطلب منهم أخذه للمستشفى، يحصل زقزوق على خريطة مكتوبة بحبر سري للسجن، ليعلم من أين يدخل عزوز الفأر لزنزانته، ويقوم بحفر نفق بنفس المكان ليشتت العساكر، في حين خروجه من الباب بجواب مختوم من مكتب المأمور بفضل ذكائه واختراع اسماعيل الذي يذيب الحديد.

يتم القبض على رسمية وعلوي من ناس مجهولين ليكتشفوا عملهم مع النص لاحقًا ويقوم عبد العزيز بتجميع عائلته وعصابته مرة أخرى في القرية التي أتى منها جابر صديقه بالزنزانة الذي هرب معه.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل النُص، باطلاع عبد العزيز علوي عن "السئسوئة" الجديدة وهي سرقة جوهرة قيمة ملك للإنجليز.

أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل النص

تحمل الحلقة الـ 13 من مسلسل النُص عنوان "أهون عليك يا حر"، وتبدأ بمشهد مأساوي للمستشفى التي فجرها الإنجليز وعدد كبير من الضحايا ملقي على أرض حولها وداخلها، كما يتذكر النص ذكراياته مع درويش بعد ان مات في الانفجار الذي حدث في الحلقة السابقة.

ويذهب الصاغ وحيد للبحث عن النص واستجواب عيشة وعزيزة في منزله، ليكتشفوا أنه تم القبض على زقزوق والمصائب التي كان يقوم بها عبد العزيز في الشهور الماضية.

يتم استجواب زقزوق ورسمية في محاولة للوصول للنُص ولكن يرفض كلاهما الكلام والدلالة على نص او علوي، وبرغم اتهام رسمية بالعمل في الدعارة وتهديدها بالكشف عليها، ولكنها تتمسك بإنكار معرفتها للنُص او البكباشي علوي.

تذهب عزيزة للعثور على عمل كخادمة ثم تقابل عبد العزيز والذي يخبرها بأن الضابط علوي هو من كشف خطتهم وخانهم، ولكن تخبره انها لن تسامحهم ابدًا ويطلب منها أن تأخذ الفلوس التي تركها لهم في المنزل وتقسمها بينها وبين عيشة وأن تطلب من محمود شقيق النُص السفر فور خروجه من السجن.

يستعين النُص بخدمات رستم المحامي حتي يطلب صفقة من الإنجليز بأن يسلم النص نفسه مقابل خروج رسمية وزقزوق ومحمود، والذي يوافق عليه الإنجليز في النهاية بعد أن يضمنه رستم ويخبرهم أن بالقبض عليه سيتمكنون من هدم صورة البطل التي رسمها المصريون له.

ويذهب النُص لتسليم نفسه للمحتل بعد أن يضمن خروج أفراد عصابته وشقيقه، ويذهب النص للسجن، ولكن يبقى صوت درويش يطارده في الزنزانة.

تحاول رسمية الهرب مع بنت شقيقها، ولكنه يكتشف ويرفض لتهدده رسمية بقتله إذا لم يعطيه البنت لتاخذها وتهرب في النهاية.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل النُص باكتشاف عبد العزيز أن درويش حيُا يرزق ولم يفقد حياته عندما يأتي لزيارته فى السجن.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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