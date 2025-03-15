قبل عرض الحلقة الأخيرة، أحمد أمين يوجه رسالة إلى جمهوره ويكشف سر اسم المسلسل "النص"

مسلسلات رمضان 2025، حرص الفنان أحمد أمين على إرسال رسالة إلى فريق عمل مسلسل النص، الذي من المقرر عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة منه اليوم في تمام الساعة الـ 7:17 على شاشة قناة “ON”.

ونشر النجم أحمد أمين صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل النُّص على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقال: “بكرة الحلقة الـ١٥ والأخيرة من النص.. حابب أشكر واحد واحد اشتغل على المشروع بحب وإخلاص.. المواهب الشباب اللي اشتغلوا معايا واتعلمت منهم.. النجوم اللي شاركوني واستمتعت بالشغل معاهم جدًّا.. وطبعًا المخرج حسام وفريق الإخراج وشركة أروما والشركة المتحدة وشباب الملابس والديكور والصوت”.

وأضاف: “طبعًا الجمهور اللي اتفرج وشاركني رأيه.. عارفين ليه سموني النص؟ عشان من غيركم ما تكملش”.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

مواعيد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين على قناة “ON” حصريًّا، في تمام الساعة 7:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، و10:30 صباحًا.

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