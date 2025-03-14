مسلسلات رمضان 2025، أهو ده اللي صار سر عنوان الحلقة الـ 14 من مسلسل النص

مسلسلات رمضان 2025، حملت الحلقة الـ 14 من مسلسل النُص بطولة الفنان أحمد أمين جملة “أهو ده اللي صار” في بدايتها، ويتم عرض المسلسل على قناة “ON” في تمام الساعة الـ 7:15 مساءً.

وتعد جملة “أهو ده اللي صار” عنوان الطقطوقة الخالدة لفنان الشعب سيد درويش، والتي أصبحت جزءا من تاريخ الموسيقى الوطنية، والتي غناها العديد من المطربين المعاصرين، بل إن البعض سجلها بصوته في استوديوهات الصوت، ومنهم غير المصرى.

أهو ده اللي صار

ترتبط رائعة سيد درويش بثورة 1919، حيث تعود قصة الأغنية إلى الاحتلال البريطاني لمصر في بداية القرن العشرين، وذلك بعد سب وكيل وزارة الداخلية الشاعر محمد يونس القاضي، الذي تم إيقافه بسبب أشعاره قائلا له: “بدل ما تقول الكلام الفارغ ده دور إزاي تصنع جبة في بلدك”، ليرد عليه الشاعر قائلا: “تلوم عليا إزاي يا سيدنا وخير بلدنا ما هوش في إيدنا”، ومع ألحان المبدع سيد درويش ارتبطت هذه الأغنية بثورة 1919.

وحفظت ذاكرة الأجيال هذه الطقطوقة البديعة بأصوات عظيمة، فمنها التسجيل الأقدم بصوت عبد اللطيف البنا، وفيروز من توزيع الموسيقار توفيق الباشا، وصولًا لصوت علي الحجار البديع مع توزيع متميز لياسر عبد الرحمن.

كلمات أغنية أهو ده اللي صار

أهو ده اللي صار وأدي اللي كان

ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا

أهو ده اللي صار وأدي اللي كان

ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا

تلوم عليا إزاي يا سيدنا

تلوم عليا إزاي يا سيدنا

وخير بلادنا ماهوش في إيدنا

قولي عن أشياء تفيدنا

وبعدها أبقى لوم عليا

أهو ده اللي صار وأدي اللي كان

ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا

مصر يا أم العجايب

شعبك أصيل والخصم عايب

خلي بالك من الحبايب

دول أنصار القضية

أهو ده اللي صار وأدي اللي كان

ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا

بدال ما يشمت فينا حاسد

إيدك في إيدي نقوم نجاهد

وإحنا نبقى الكل واحد

والأيادي تكون قوية

أهو ده اللي صار وأدي اللي كان

ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا

أهو ده اللي صار وأدي اللي كان

ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

مواعيد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين على قناة “ON” حصريًا، في تمام الساعة 7:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، و10:30 صباحًا.

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