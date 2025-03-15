مصرع أم وطفليها إثر حريق مروع بأبو النمرس والأمن يحقق في ملابسات الحادث

تواصل الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لمعرفة ملابسات اندلاع النيران داخل شقة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس أسفر عن وفاة أم وطفليها، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان للتأكد مما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكانت قد شهدت منطقة أبو النمرس، عقب تناول إفطار شهر رمضان الكريم مساء اليوم حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، مما أسفر عن وفاة ربة منزل وطفليها، وسط محاولات يائسة لإنقاذهم.

تلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا بالحادث، هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، مدعومة بثلاث سيارات إطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الضحايا، ليتم انتشال جثثهم بعد انتهاء عمليات الإطفاء.

الجهات الأمنية على الجثامين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. كما تم استدعاء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، في محاولة لتحديد أسبابه، مع استمرار الاستماع إلى أقوال شهود العيان.

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