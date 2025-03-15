3 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق برج اتصالات بالقليوبية

نشب حريق منذ قليل، في برج اتصالات فوق سطح مبنى سكني خلف معهد تعليمي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما لم يسفر عن وفيات.

حريق في برج محمول أعلى برج سكني بالقليوبية

البداية عندما تلقت الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حريق في برج محمول أعلى برج سكني خلف معهد تعليمي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما لم يسفر عن وفيات.

3 سيارات للسيطرة علي حريق في برج محمول بالقليوبية

وعلي الفور، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق في برج محمول بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق في برج محمول بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق في برج محمول بالقليوبية،فيتو

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