السبت 15 مارس 2025
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حوادث

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حريق شقة بأبو النمرس

مصرع 3 أفراد من أسرة
مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة فى حريق شقة بأبو النمرس

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم إثر حريق شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، اليوم السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة فى حريق شقة بأبو النمرس

 

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس.

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وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة ربة منزل وطفلين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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