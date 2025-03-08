محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس المركزي ويكشف خطأ في سجلات المرضى (فيديو)

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية في مستشفى أبو النمرس المركزي، للوقوف على جودة الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

اكتشاف خطأ في سجلات دخول المرضى

خلال جولته، لاحظ المحافظ وجود خطأ في سجلات مواعيد دخول وخروج المرضى، حيث تم تسجيل دخول مريضة في شهر مايو، رغم أن الشهر لم يأت بعد، وعند استفساره عن الأمر، أكدت الموظفة المسؤولة عن السجلات أن ذلك كان خطأ غير مقصود وقع سهوًا.

توجيهات لضبط النظام الإداري بالمستشفى

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة مراجعة كافة السجلات الإدارية بدقة، وتطبيق إجراءات رقابية صارمة لضمان توثيق بيانات المرضى بشكل صحيح، مما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية داخل المستشفى.

تفقد قسم الحضّانات لضمان رعاية حديثي الولادة

واستهل المحافظ جولته بتفقد قسم الحضّانات، حيث اطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، ووجّه بضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية لضمان أفضل رعاية صحية للأطفال، مع التأكيد على جاهزية الأجهزة الطبية والكادر الطبي لمواجهة أي حالات طارئة.

الاطمئنان على مرضى وحدة الغسيل الكلوي

كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي، حيث استمع إلى المرضى وتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة طبية آمنة لهم، مع الالتزام بصيانة الأجهزة الطبية لضمان كفاءة عملها على مدار الساعة.

توجيهات لدعم القطاع الصحي بالمحافظة

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته على أهمية تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات، مع متابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، والتأكد من حصول المواطنين على خدمات طبية بجودة عالية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.