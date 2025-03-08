السبت 08 مارس 2025
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محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بأبو النمرس في رمضان

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مركز ومدينة أبو النمرس، لمتابعة سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من انتظام لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين.

 

توجيهات بتسريع إنهاء طلبات التصالح

 خلال جولته، التقى المحافظ بأعضاء لجان التصالح لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفات التصالح المقدمة، مشددًا على ضرورة وضع خطة زمنية لإنهاء أكبر عدد من الطلبات يوميًا لتسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطنين، كما أكد على تنظيم الملفات بشكل جيد وحفظها لضمان سير العمل بكفاءة.

 

كما أجرى المحافظ محاكاة واقعية لآلية عمل الدورة المستندية بالمركز التكنولوجي، بهدف تيسير الإجراءات وضمان إنهاء الخدمات اليومية للمواطنين بسهولة، موجهًا الموظفين بحسن التعامل مع الجمهور، قائلًا: "لازم ننجز للمواطن معاملاته من غير أي تعقيدات".

حلول فورية لمشاكل الصرف الصحي في أبو النمرس

 وشملت الجولة تفقد عدة مناطق داخل مدينة أبو النمرس، حيث التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين اشتكوا من طفوحات الصرف الصحي وتهالك بعض الشبكات. وعلى الفور، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا مع المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لإصدار توجيهات بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، مما سيساهم في إنهاء معاناة الأهالي المستمرة منذ سنوات.

كما تفقد المحافظ موقع إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بقطر 1000 مم، موجهًا رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للإسراع في عملية الإصلاح واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان عدم تكرار الأعطال.

رافق محافظ الجيزة في جولته كل من إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وزينهم إدريس، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.


تأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل خلال شهر رمضان لضمان تلبية احتياجات الأهالي في أسرع وقت ممكن.

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