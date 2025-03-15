الدوري السعودي، الهلال يتقدم على التعاون 0/1 بالشوط الأول

تقدم نادي الهلال بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة على فريق التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

وتقدم محمد كنو لصالح فريق الهلال في الدقيقة 12.

تشكيل الهلال أمام التعاون

حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، حمد اليامي

في خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري.

يقود الهجوم: كايو سيزار، ماركوس ليوناردو، مالكوم

ترتيب الهلال والتعاون



ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر و3 نقاط عن القادسية الذي يحتل المركز الثالث، بينما يتواجد التعاون في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

ويدخل التعاون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بفوزه على تراكتور الإيراني بركلات الترجيح.

ويسعى الفريق للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، في محاولة للحفاظ على مركزه الحالي.

من جهة أخرى، يركز الهلال على كيفية تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصاراته، خاصة في ظل تذبذب نتائج الاتحاد المتصدر، على أمل استعادة الصدارة في الجولات القادمة.

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