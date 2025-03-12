الهلال السعودي يضرب باختاكور برباعية ويصعد لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

انتهت مباراة الهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكي بنتيجة 0/4 للهلال، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليصعد للدور ربع النهائي.

وسجل أهداف الهلال, تركي اليامي ومالكوم وناصر الدوسري هدفين منهم هدف من ضربة جزاء في الدقائق 30 و42 و51 و90+4.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز باختاكور في ملعبه على الهلال السعودي بنتيجة 0/1.

غيابات الهلال السعودي أمام باختاكور الأوزبكي

وبدأ البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي المباراة بالمدافع حسان تمبكتي بعد شفائه من الإصابة، بينما جلس البرازيلي رينان لودي على دكة البدلاء.

وغاب عن المباراة جواو كانسيلو وسافيتش وعلي البليهي بداعي الإصابات، بالإضافة إلى ياسر الشهراني لعدم الجاهزية البدنية.

كما غاب أيضًا المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها فجر الأحد الماضي، ودخل على إثرها المستشفى، ولم يشارك في التدريبات مؤخرًا.

تشكيل الهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكي

وضم تشكيل الهلال لمواجهة باختاكور كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - متعب الحربي - حمد اليامي.

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري - كايو سيزار - ماركوس ليوناردو.

دكة البدلاء: محمد العويس - محمد الربيعي - حمد اليامي - محمد القحطاني - خالد الغنام - عبد الله الحمدان - تركي الغميل - رينان لودي - خليفة الدوسري - ناصر الدوسري.

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