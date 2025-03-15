الكشف على 426 مواطنًا خلال قافلة طبية بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الشيخ غريب بالخفيج، والتقت مع أعضاء الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على انتظام وجودة الخدمة المقدمة لهم من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

عدد المنتفعين من القافلة خلال يومها الأول

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية استقبلت 426 مواطنا خلال اليوم الأول، من خلال 8 عيادات تخصصية “الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة”.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

استقبال المواطنين غدا لاستكمال القافلة

على أن تستقبل القافلة الطبية المواطنين غدًا الأحد 16 مارس الجاري ، وذلك بقرية الخفيج التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إقبال المواطنين بالقافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية الخفيج التابعة لإدارة القصاصين الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.



جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 118 مواطنًا بعيادة الباطنة، 13 مواطنًا بعيادة الجراحة وعدد 12 سيدةً بعيادة النساء، و61 مواطن بعيادة العظام، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 14 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 97 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 23 حالةً، بينما استقبلت عدد 10 بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت 85 حالة، فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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