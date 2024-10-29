الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع تطوير مستشفى التل الكبير المركزي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير بمستشفى التل الكبير المركزي، وذلك خلال جولته التفقدية للقطاعات الخدمية بمركز ومدينة التل الكبير. 

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الاستماع إلى شرح مفصل 

 واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن مكونات المستشفى والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين وتعد ثاني أكبر مستشفى بعد المجمع الطبي بالإسماعيلية.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

شمولية الأعمال الإنشائية 

 وتشمل الأعمال الإنشائية 4 مبان على مساحة 6428 مترا مربعا، وتشمل المبنى الرئيسي، المبنى الإداري، مبنى الخزان والفرم والتعقيم ومبنى للأمن على مساحة أرض 11020 متر مربع وبطاقة استيعابية 169 سريرا. 

 

محتويات وأقسام المستشفى 

 وتحتوي المستشفى على أقسام الاستقبال والداخلي، العمليات، العناية المركزة، النسا، الحضانات، المعامل، قسم الأشعة والذي تم دعمه بجهاز رنين مغناطيسي، قسم للمناظير، قسم للعلاج الطبيعي، العيادات الخارجية، قسم للكُلى، وقاعات للمحاضرات، بالإضافة إلى الخدمات مثل المشرحة والمغسلة والتعقيم.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل ومتابعة التجهيزات اللازمة لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل طاقتها بالمحافظة، حيث تعد مستشفى التل الكبير المركزي ثاني أكبر مستشفى بالإسماعيلية بعد مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الخدمة الصحية لأهالي المحافظة بمختلف التخصصات الطبية. 

 

أبرز المرافقين خلال الجولة 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، العمل، الإسكان، التضامن الاجتماعي.
 

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