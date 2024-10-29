الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد حرق شعرها، جنح القنطرة تغرم الكوافيرة المتهمة بتشويه عروس الإسماعيلية

عروس الإسماعيلية
عروس الإسماعيلية ووالدها، فيتو

قررت محكمة جنح القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، الحكم على صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق بغرامة مالية قدرها 200 جنيه في اتهامها بتشويه عروس ليلة زفافها. 

حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير منطقة الحرفي (فيديو)

إخلاء سبيل السيدة

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، بمحافظة الإسماعيلية إخلاء سبيل صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة القضية في اتهامها بتشوية فتاة ليلة زفافها.

 

إلقاء القبض على الكوافيرة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، تمكنت من إلقاء القبض على صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق وذلك بعد تسببها في تشويه فتاة ليلة زفافها. 

 

وكانت قد تقدمت شابة تدعى شيرين السيد أبو العلا، البالغة من العمر 22 عامًا، بشكوى إلى مركز الشرطة في القنطرة شرق، تتهم فيها صاحبة صالون التجميل، نهى. د، البالغة من العمر 35 عامًا، باستخدام مواد ضارة خلال عملية فرد شعرها بالبروتين وقد تسببت هذه المواد في حرق شعرها وجلدها، مما أدى إلى تساقطه بالكامل وإصابتها بحروق شديدة. 

 

اتهامات والد العروس

وقال السيد أبو العلا، والد العروس، إنه تفاجأ ليلة زفاف ابنته بتساقط شعرها بالكامل، مما أدى إلى إصابتها بحالة نفسية سيئة نتيجة الحروق البالغة التي أصابتها في منطقة الرأس والأذن. 

وأضاف أبو العلا أن العريس وعائلته قاموا بالتهرب من مراسم الزفاف بعد الواقعة، كما اتهمهم بالتواطؤ مع صاحبة صالون التجميل لإفساد فرحة ابنته بالزفاف، حيث حضروا إلى الصالون وسخروا منها أثناء صرخاتها من الألم.

وذكر أبو العلا أنه اصطحب ابنته إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضد صاحبة الصالون، وأشار إلى أنه عرض ابنته على عدد من الأطباء لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث أكدوا أن العلاج سيستغرق وقتًا طويلًا مع تكاليف مرتفعة تصل إلى آلاف الجنيهات شهريًّا.

وطالب والد الضحية من الأجهزة الأمنية والقضاء بأخذ حق ابنته ومحاسبة من تسببوا في تشويهها وإفساد فرحتها بالزفاف، مؤكدًا أن هذه الحادثة أثرت بشكل كبير على حياتها النفسية والجسدية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية عروس الإسماعيلية كوافيرة القنطرة غرب

مواد متعلقة

حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين في الإسماعيلية (صور)

محافظة الإسماعيلية: استرداد 43 فدانًا بقريتي الفردان والشهيد خيري (صور)

إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته "عروس الإسماعيلية" للمفتى

عروس الإسماعيلية تكشف مفاجأة جديدة فى واقعة تشويهها على يد الكوافيرة في ليلة زفافها (بث مباشر)

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads