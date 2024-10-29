بعد حرق شعرها، جنح القنطرة تغرم الكوافيرة المتهمة بتشويه عروس الإسماعيلية

قررت محكمة جنح القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، الحكم على صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق بغرامة مالية قدرها 200 جنيه في اتهامها بتشويه عروس ليلة زفافها.

إخلاء سبيل السيدة

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، بمحافظة الإسماعيلية إخلاء سبيل صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة القضية في اتهامها بتشوية فتاة ليلة زفافها.

إلقاء القبض على الكوافيرة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، تمكنت من إلقاء القبض على صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق وذلك بعد تسببها في تشويه فتاة ليلة زفافها.

وكانت قد تقدمت شابة تدعى شيرين السيد أبو العلا، البالغة من العمر 22 عامًا، بشكوى إلى مركز الشرطة في القنطرة شرق، تتهم فيها صاحبة صالون التجميل، نهى. د، البالغة من العمر 35 عامًا، باستخدام مواد ضارة خلال عملية فرد شعرها بالبروتين وقد تسببت هذه المواد في حرق شعرها وجلدها، مما أدى إلى تساقطه بالكامل وإصابتها بحروق شديدة.

اتهامات والد العروس

وقال السيد أبو العلا، والد العروس، إنه تفاجأ ليلة زفاف ابنته بتساقط شعرها بالكامل، مما أدى إلى إصابتها بحالة نفسية سيئة نتيجة الحروق البالغة التي أصابتها في منطقة الرأس والأذن.

وأضاف أبو العلا أن العريس وعائلته قاموا بالتهرب من مراسم الزفاف بعد الواقعة، كما اتهمهم بالتواطؤ مع صاحبة صالون التجميل لإفساد فرحة ابنته بالزفاف، حيث حضروا إلى الصالون وسخروا منها أثناء صرخاتها من الألم.

وذكر أبو العلا أنه اصطحب ابنته إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضد صاحبة الصالون، وأشار إلى أنه عرض ابنته على عدد من الأطباء لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث أكدوا أن العلاج سيستغرق وقتًا طويلًا مع تكاليف مرتفعة تصل إلى آلاف الجنيهات شهريًّا.

وطالب والد الضحية من الأجهزة الأمنية والقضاء بأخذ حق ابنته ومحاسبة من تسببوا في تشويهها وإفساد فرحتها بالزفاف، مؤكدًا أن هذه الحادثة أثرت بشكل كبير على حياتها النفسية والجسدية.