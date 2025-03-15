ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الأسبوع الماضي، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط طن ونص من الدقيق البلدي المدعم بغرفة ملحقة بأحد المخابز البلدية؛ بهدف التربح وبيعهم بالسوق السوداء، وضبط مخزن يقوم بتقليد العلامات التجارية بهدف الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جانب من الحملات،فيتو

ضبط منوعات لحوم مجهولة

بالإضافة إلى ضبط عدد 26 طبق منوعات لحوم بدون علامات وبيانات، وضبط 4 مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ3 أطنان، وضبط 150 عبوة من الشيبسي والكاراتيه والمياه الغازية منتهية الصلاحية،وكذا ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر تقدر ب 253 علبة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مجال الرقابة على المخابز

كما أسفرت الحملات عن تحرير، 9 محاضر نظافة أدوات العجن، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لوحة، 5 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضرين توقف عن الإنتاج، محضرين مواعيد تشغيل.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو





مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

و تم تحرير 22 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 46 محضر عدم حمل شهادة صحية، 8 محاضر لعمل أوكازيون بدون تصريح، 4 محاضر لعدم استخدام لا فتة باللغة العربية على واجهة المحل، 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضر لعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، 9 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، محضر توقف عن ممارسة النشاط.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

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