السبت 15 مارس 2025
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محافظات

إقبال من شباب الإسماعيلية على ورش مشروع "ابدأ حلمك" (صور)

جامعة من فعاليات
جامعة من فعاليات الورش،فيتو

يواصل قصر ثقافة الإسماعيلية، استضافة فعاليات تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل، في إطار برامج وزارة الثقافة. 

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أساسيات علم الموسيقى 

وشهد الأسبوع الثالث من برنامج التدريبات المقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ورشة لتعليم الموسيقى استمرت لمدة يومين، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بقيادة المايسترو أحمد حمدى رؤوف. 

 

جامعة من فعاليات الورش،فيتو
جامعة من فعاليات الورش،فيتو
جامعة من فعاليات الورش،فيتو
جامعة من فعاليات الورش،فيتو


وشملت الورشة  التدريبات التعرف على قدرات المتدربين والتعرف على أساسيات علم الموسيقى والغناء.  

أبرز الحضور خلال فعاليات التدريب 

وذلك بحضور المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد، المدير الإقليمي. 

جامعة من فعاليات الورش،فيتو
جامعة من فعاليات الورش،فيتو
جامعة من فعاليات الورش،فيتو
جامعة من فعاليات الورش،فيتو

المشرفون على إقامة المشروع 

تقام فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" بإشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للمشروع، وتنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

 

مدة إقامة المشروع 

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

 

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات: أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

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