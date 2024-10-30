غلق 8 ورش حرفية بحي ثان فى الإسماعيلية (صور)

تواصل الأحياء والوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال المحافظ جهودها لغلق كافة الورش الحرفية المزعجة داخل الكتل السكنية.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بغلق 8 ورش حرفية مقلقة للراحة بنطاق الحي.

الورش التي تم غلقها

وأشارت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن قرار الغلق تضمن 4 ورش حدادة وكريتال بشارع البحري والجمهورية، وغلق ورشة سمكري سيارات بشارع البحري، كما تم غلق ورشة كهرباء سيارات، ورشتين لف مواتير ومعدات، بإجمالي 8 ورش بالحملة المكبرة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وكان قد وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد للوحدات بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد، والذي يقع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك خلال الفترة من أول أكتوبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية (الأحياء الثلاثة – الكيلو٢ "الحجاز" - نفيشة- منطقة أبوعطوة -منطقة التعاون).

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

مشروع الورش الحرفية

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن مشروع مجمع الورش الحرفية هو نهضة حضارية واقتصادية لخدمة أصحاب الورش ذات الطابع المقلق للراحة وتسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين.

ومن الجدير ذكره، أن مجمع الورش بمدينة المستقبل، مُقام على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم-الحدادة-السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 108 مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد؛ من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.





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