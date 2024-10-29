الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد مخابز التل الكبير ويستمع لمطالب المواطنين (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المخابز البلدية المدعمة بمدينة التل الكبير، للوقوف على مدى جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من القطاعات الخدمية بالمركز.

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محافظ الإسماعيلية يستمع لمطالب مدينة التل الكبير 

واستمع محافظ الإسماعيلية مطالب سكان المدينة، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل جاهدة على حل جميع مشاكل مركز ومدينة التل الكبير؛ لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

التأكد من وزن رغيف الخبز 

وحرص أكرم على التأكد من وزن الرغيف ونظافة العجين وأدوات العجن. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

مشيدًا بالخدمات التي تقدمها مديرية التموين للمواطنين ومطالبًا باستمرار الرقابة التموينية على المخابز والمحال العامة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء 

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، دكتورة رشاد فرحان مدير إدارة متابعة محافظ الإسماعيلية، اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، شيماء عمر مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، وعددًا من وكلاء الوزارة والتنفيذيين بالإسماعيلية.
 

 

 

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التل الكبير الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية جولة مركز ومدينة التل الكبير

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