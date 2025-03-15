حظر ارتداء العاملين بمستشفيات في لندن لـ شارات مؤيدة لفلسطين

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية بأن إدارة عدد من المستشفيات في لندن حظرت على العاملين فيها ارتداء شارات مؤيدة لفلسطين بعد شكاوى من بعض المرضى.

حظر ارتداء شارات مؤيدة لفلسطين على العاملين بمستشفيات في لندن

وأكدت مصادر طبية للصحيفة أن هذا القرار اتخذ بعد أن قالت مجموعة من المحامين إن هناك تزايدا للشكاوى من المواطنين من أصول يهودية بشأن ارتداء الأطباء والعاملين الآخرين في المستشفيات ما اعتبروه شارات وشعارات استفزازية.

وحسب الصحيفة، فإن بعض الناس اعتبروا الشارات المعبرة عن التأييد لفلسطين مزعجة ومرعبة.

وتم حظر ارتدائها على الأطباء، بما فيها شارات "الحرية لفلسطين" بألوان العلم الفلسطيني.

يذكر أن بريطانيا شهدت العديد من المظاهرات المؤيدة لكل طرف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في أعقاب الهجوم الواسع النطاق لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

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