السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الآلاف من أبناء الفيوم على أكبر مائدة إفطار في تاريخ المحافظة

اكبر نائدة افطار،
اكبر نائدة افطار، الفيوم

اقامت  محافظة الفيوم  أكبر مائدة إفطار رمضاني لأهل الفيوم، اليوم السبت بمنطقة المسلة، علي طول شارع جمال عبد الناصر بداية من ميدان عبد المنعم رياض وتمتد حتي ميدان المسلة، علي هامش احتفالاتها بعيدها القومي، وشهر رمضان المبارك.

أسباب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم

ويرجع سبب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم إلى وقفة شعبها ضد الاحتلال الإنجليزى، ومشاركته البارزة فى ثورة 1919، التى انطلقت من الفيوم، عندما علم أهل حمد باشا الباسل، بإلقاء القبض عليه من قبل الإنجليز وأنه يتم نفيه خارج البلاد، توجه عدد كبير من أبناء عائلته إلى مركز شرطة إطسا، التابعة له قريتهم، وحاصروه وتحفظوا على المأمور الإنجليزى وأفراد القوة.

ثم توجه أهالي إطسا إلى مديرية أمن الفيوم بالخيول، مع أفراد من عائلة أبو جليل، وحاصروا المديرية ولكن الإنجليز أطلقوا عليهم النيران من الأسلحة النارية، وتوفى فى هذه المعركة 40 فردا من العائلتين، وكانت هذه الواقعة هى الشرارة الأولى فى ثورة 1919م، والتى انتقلت الاحتجاجات فيها من الفيوم إلى باقى المحافظات.

الفيوم تنهي تجهيزاتها لأكبر مائدة إفطار رمضاني في تاريخها احتفالا بالعيد القومي (صور)

بأكبر مائدة إفطار في تاريخها، الفيوم تبدأ احتفالاتها بالعيد القومي غدا

وهناك رواية أخرى تقول أن الفيوم تحتفل بعيدها القومى،  في 15 مارس بمناسبة إتمام مشروع وادى الريان لحل مشكلة الصرف الصحى ببحيرة قارون، وإقامة بحيرتين فى وادى الريان على مساحة 35 ألف فدان، وربط البحيرتين ببعضهما بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع مقاومة البلهارسيا فى المحافظة، كما تتزامن فترة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة مع بداية فصل الربيع حيث تكون الطبيعة فى أبهى صورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أكبر مائدة إفطار افطار رمضان بعيدها القومي جمال عبد الناصر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك مائدة افطار رمضان محافظة الفيوم ميدان عبد المنعم رياض

مواد متعلقة

إحباط محاولة إغراق الأسواق بـ 12 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

الفيوم تنهي تجهيزاتها لأكبر مائدة إفطار رمضاني في تاريخها احتفالا بالعيد القومي (صور)

بأكبر مائدة إفطار في تاريخها، الفيوم تبدأ احتفالاتها بالعيد القومي غدا

محافظ الفيوم وهيئة الاستشعار عن بعد يوقعان بروتوكولا لتنمية جنوب بحيرة قارون

الأكثر قراءة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

في غياب إمام عاشور، 6 لاعبين من الأهلي بقائمة المنتخب لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

منوعات

المزيد

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

زحام وانتشار للهلال الأحمر، اللحظات الأخيرة قبل انطلاق إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

عمرو خالد: إياك أن تبيع من اشتروك مهما كان الثمن وكيف تصون العشرة لأصحاب الفضل (فيديو)

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية