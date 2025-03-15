الآلاف من أبناء الفيوم على أكبر مائدة إفطار في تاريخ المحافظة

اقامت محافظة الفيوم أكبر مائدة إفطار رمضاني لأهل الفيوم، اليوم السبت بمنطقة المسلة، علي طول شارع جمال عبد الناصر بداية من ميدان عبد المنعم رياض وتمتد حتي ميدان المسلة، علي هامش احتفالاتها بعيدها القومي، وشهر رمضان المبارك.

أسباب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم

ويرجع سبب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم إلى وقفة شعبها ضد الاحتلال الإنجليزى، ومشاركته البارزة فى ثورة 1919، التى انطلقت من الفيوم، عندما علم أهل حمد باشا الباسل، بإلقاء القبض عليه من قبل الإنجليز وأنه يتم نفيه خارج البلاد، توجه عدد كبير من أبناء عائلته إلى مركز شرطة إطسا، التابعة له قريتهم، وحاصروه وتحفظوا على المأمور الإنجليزى وأفراد القوة.

ثم توجه أهالي إطسا إلى مديرية أمن الفيوم بالخيول، مع أفراد من عائلة أبو جليل، وحاصروا المديرية ولكن الإنجليز أطلقوا عليهم النيران من الأسلحة النارية، وتوفى فى هذه المعركة 40 فردا من العائلتين، وكانت هذه الواقعة هى الشرارة الأولى فى ثورة 1919م، والتى انتقلت الاحتجاجات فيها من الفيوم إلى باقى المحافظات.

وهناك رواية أخرى تقول أن الفيوم تحتفل بعيدها القومى، في 15 مارس بمناسبة إتمام مشروع وادى الريان لحل مشكلة الصرف الصحى ببحيرة قارون، وإقامة بحيرتين فى وادى الريان على مساحة 35 ألف فدان، وربط البحيرتين ببعضهما بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع مقاومة البلهارسيا فى المحافظة، كما تتزامن فترة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة مع بداية فصل الربيع حيث تكون الطبيعة فى أبهى صورها.

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