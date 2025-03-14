محافظ الفيوم وهيئة الاستشعار عن بعد يوقعان بروتوكولا لتنمية جنوب بحيرة قارون

وقع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إسلام حمزة أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بروتوكول تعاون يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون ومنطقة وادي الريان، بالاعتماد على الدراسات البحثية المتخصصة، لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي في المجالات التنموية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

الاستخدام الأمثل للاراضي

وقال محافظ الفيوم، أن البروتوكول يهدف إلى دراسة الاستخدام الأمثل لمساحة تبلغ نحو 13 ألف فدان جنوب بحيرة قارون، من خلال تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، لإجراء دراسات تقييم التربة وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المثلى. كما سيسهم التعاون في دعم جهود المحافظة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة بمنطقة وادي الريان، عبر استخدام التقنيات الحديثة لرصد وتوثيق الموارد البيئية والثقافية، وتعزيز التخطيط السياحي البيئي وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة.

إعداد الخرائط الرقمية

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن البروتوكول سيمكن الهيئة من بناء قواعد البيانات المكانية والوصفية، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إضافةً إلى إعداد خرائط رقمية للتربة والتوزيع المكاني لملوثاتها، وتحليل القدرة الإنتاجية للتربة، وتحديد جودتها، فضلًا عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة.

وأوضح المحافظ، أن الهيئة ستعمل على تحليل وتقييم الإمكانيات والموارد المتاحة لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم، من خلال تقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البعد، بهدف إعداد خرائط استثمارية لمنطقة محمية وادي الريان، وتحليل البيانات وإنتاج خرائط مكانية توصيفية للموارد المتاحة.

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