محافظ الفيوم يشارك في مائدة إفطار عابري السبيل

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مائدة الإفطار الجماعي التي نظمها بنك الطعام المصري وصندوق تحيا مصر، لعابري السبيل والأسر الأولى بالرعاية، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، ومحسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، وأحمد لبيب، مدير إدارة العمليات بالبنك، والدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

إشاده بجهود صندوق تحيا مصر وبنك الطعام

قدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع المشاركين بالمائدة الرمضانية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الشعب المصري وأهالي المحافظة بالخير والبركة، كما أشاد بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم غير القادرين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أهمية التكافل الاجتماعي كقيمة أصيلة في المجتمع المصري.

واشاد محافظ الفيوم ببنك الطعام المصري، وصندوق تحيا مصر، على جهودهم في تنظيم هذه المبادرة الإنسانية، التي تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

خريطة موائد لنك الطعام وصندوق تحيا مصر

يذكر أن صندوق تحيا مصر وبنك الطعام ينمان طوال شهر رمضان 4 موائد للإفطار الجماعي بمناطق المسلة، ومصطفى حسن، والحادقة، وأمام مركز الأورام، تستضيف 1300 شخص من عابري السبيل وغير القادرين. كما أشار إلى أن الجمعية قامت هذا العام بتشغيل 12 مطبخًا في مختلف مراكز المحافظة، لتقديم الوجبات الساخنة للأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي عدد وجبات الإفطار التي تقدم يوميًا إلى 6000 وجبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الفيوم على دعم المبادرات الخيرية، التي تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات المستحقة.

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