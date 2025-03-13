نائب محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تابع الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، في الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، بحضور رؤساء المدن ومقاولي التنفيذ وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وأعضاء اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية

راجع نائب محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومقاولي التنفيذ، معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 بكل مركز، ومعدلات إنجاز كل مشروع، والتوقيت الزمني لنهو كافة الأعمال وتسليم المشروعات، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، مع مراعاة المواصفات الفنية والهندسية خلال تنفيذ المشروعات.

سرعة إنهاء إجراءات صرف مستحقات المقاولين

كما وجه نائب محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة التخطيط، بسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للمقاولين، لتشجيعهم على زيادة نسب تنفيذ الأعمال، كما وجه رئيس مدينة الفيوم، بسرعة تلافي ملاحظات اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بشأن رصف عدد من الشوارع بمنطقة كيمان فارس نطاق حي غرب.

إزالة مع قات التنفيذ في مشروعات الري

ووجه مسئولي مديرية الري، بسرعة استصدار التصاريح والموافقات الخاصة بمشروعات الري، والسماح لمجالس المدن والمقاولين بالبدء في تنفيذ الأعمال بالتوازي مع إنهاء التصاريح والموافقات اللازمة.

وفيما يتعلق بشكوى أحد مقاولي التنفيذ بمشروع تركيب الانترلوك بشوارع أبشواي، من عدم تسليم المشروع بشكل نهائي، رغم تلافي ملاحظات الإدارة الهندسية منذ أكثر من عامين، وجه نائب المحافظ، بتشكيل لجنة لاستلام المشروع بشكل نهائي، بعد تقييم الأعمال والتأكد من استيفاء الملاحظات، في موعد أقصاه 20 مارس الجاري.

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