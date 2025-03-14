الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بأكبر مائدة إفطار في تاريخها، الفيوم تبدأ احتفالاتها بالعيد القومي غدا

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

تبدأ محافظة الفيوم، احتفالاتها بالعيد القومي، غدا السبت، بتوجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون "السواقي"، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

أكبر مائدة إفطار في تاريخ المحافظة

 

كما تنظم  محافظة الفيوم علي هامش احتفالاتها بعيدها القومي، وشهر رمضان المبارك أكبر مائدة إفطار رمضاني لأهل الفيوم، تقام مساء غدا السبت أيضا بمنطقة المسلة، وتقام المائدة علي طول شارع جمال عبد الناصر بداية من ميدان عبد المنعم رياض وتمتد حتي ميدان المسلة.

أسباب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم

ويرجع سبب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم إلى وقفة شعبها ضد الاحتلال الإنجليزى، ومشاركته البارزة فى ثورة 1919، التى انطلقت من الفيوم، عندما علم أهل حمد باشا الباسل، بإلقاء القبض عليه من قبل الإنجليز وأنه يتم نفيه خارج البلاد، توجه عدد كبير من أبناء عائلته إلى مركز شرطة إطسا، التابعة له قريتهم، وحاصروه وتحفظوا على المأمور الإنجليزى وأفراد القوة، ثم توجهوا إلى مديرية أمن الفيوم بالخيول، مع أفراد من عائلة أبو جليل، وحاصروا المديرية ولكن الإنجليز أطلقوا عليهم النيران من الأسلحة النارية، وتوفى فى هذه المعركة 40 فردا من العائلتين، وكانت هذه الواقعة هى الشرارة الأولى فى ثورة 1919م، والتى انتقلت الاحتجاجات فيها من الفيوم إلى باقى المحافظات.

 

حالة الطقس غدا السبت 15- 03- 2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم وهيئة الاستشعار عن بعد يوقعان بروتوكولا لتنمية جنوب بحيرة قارون

وهناك رواية أخرى تقول أن الفيوم تحتفل بعيدها القومى،  في 15 مارس بمناسبة إتمام مشروع وادى الريان لحل مشكلة الصرف الصحى ببحيرة قارون، وإقامة بحيرتين فى وادى الريان على مساحة 35 ألف فدان، وربط البحيرتين ببعضهما بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع مقاومة البلهارسيا فى المحافظة، كما تتزامن فترة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة مع بداية فصل الربيع حيث تكون الطبيعة فى أبهى صورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أكبر مائدة إفطار إفطار رمضاني الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الطقس غدا السبت القيادات التنفيذية النصب التذكاري للشهداء شارع جمال عبد الناصر شهر رمضان المبارك مائدة افطار رمضان محافظ الفيوم محافظة الفيوم ميدان عبد المنعم رياض العيد القومي لمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا السبت 15- 03- 2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم وهيئة الاستشعار عن بعد يوقعان بروتوكولا لتنمية جنوب بحيرة قارون

بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم لتنفيذ مشروعات بحثية

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-3-205 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح المثيرة للاتربة غدا على هذه المناطق

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة غدًا

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (صور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أم سلمة أول مهاجرة وآخر من تُوُفِّي من أمهات المؤمنين

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

معجزات الرسول، الله يبر بقسم النبي

المزيد
الجريدة الرسمية