السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفيوم تنهي تجهيزاتها لأكبر مائدة إفطار رمضاني في تاريخها احتفالا بالعيد القومي (صور)

أكبر مائدة إفطار
أكبر مائدة إفطار في تاريخ الفيوم، فيتو

 أنهت  محافظة الفيوم  التجهيز لأكبر مائدة إفطار رمضاني تقام اليوم السبت بمنطقة المسلة بمناسبة احتفالاتها بعيدها القومي.

وتقام أكبر مائدة رمضانية علي طول شارع جمال عبد الناصر بداية من ميدان عبد المنعم رياض وتمتد حتي ميدان المسلة.

أسباب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم

ويرجع سبب اختيار 15 مارس عيدا قوميا للفيوم إلى وقفة شعبها ضد الاحتلال الإنجليزى، ومشاركته البارزة فى ثورة 1919، التى انطلقت من الفيوم، عندما علم أهل حمد باشا الباسل، بإلقاء القبض عليه من قبل الإنجليز وأنه يتم نفيه خارج البلاد، توجه عدد كبير من أبناء عائلته إلى مركز شرطة إطسا، التابعة له قريتهم، وحاصروه وتحفظوا على المأمور الإنجليزى وأفراد القوة.

 ثم توجه اهالي اطسا إلى مديرية أمن الفيوم بالخيول، مع أفراد من عائلة أبو جليل، وحاصروا المديرية ولكن الإنجليز أطلقوا عليهم النيران من الأسلحة النارية، وتوفى فى هذه المعركة 40 فردا من العائلتين، وكانت هذه الواقعة هى الشرارة الأولى فى ثورة 1919م، والتى انتقلت الاحتجاجات فيها من الفيوم إلى باقى المحافظات.

بأكبر مائدة إفطار في تاريخها، الفيوم تبدأ احتفالاتها بالعيد القومي غدا

حالة الطقس غدا السبت 15- 03- 2025 في محافظة الفيوم

وهناك رواية أخرى تقول أن الفيوم تحتفل بعيدها القومى،  في 15 مارس بمناسبة إتمام مشروع وادى الريان لحل مشكلة الصرف الصحى ببحيرة قارون، وإقامة بحيرتين فى وادى الريان على مساحة 35 ألف فدان، وربط البحيرتين ببعضهما بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع مقاومة البلهارسيا فى المحافظة، كما تتزامن فترة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة مع بداية فصل الربيع حيث تكون الطبيعة فى أبهى صورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أكبر مائدة إفطار العيد القومي لمحافظة الفيوم إفطار رمضاني الاحتلال الانجليزي انهت استعداداتها بعيدها القومي شارع جمال عبد الناصر محافظة الفيوم

مواد متعلقة

بأكبر مائدة إفطار في تاريخها، الفيوم تبدأ احتفالاتها بالعيد القومي غدا

حالة الطقس غدا السبت 15- 03- 2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم وهيئة الاستشعار عن بعد يوقعان بروتوكولا لتنمية جنوب بحيرة قارون

بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم لتنفيذ مشروعات بحثية

الأكثر قراءة

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

مشهد مروع وضحايا بالعشرات، أول صور من موقع تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي

ملحقوش يتسحروا، زملاء ضحايا أتوبيس مصنع السكر بدشنا يروون التفاصيل

سعر السمك اليوم السبت بسوق العبور، ارتفاع 4 أصناف منهم البلطي والجمبري

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

ارتكبت خطأ كبيرا، اعتذار رسمي من عمرو سلامة بعد إهانته إسماعيل ياسين وصلاح أبو سيف

صور ضحايا أتوبيس مصنع سكر دشنا بعد تصادمه بجرار زراعي

منوعات

المزيد

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

السر في الأمعاء الطفولية، علماء يكتشفون سر طول عمر أكبر معمرة في العالم

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية