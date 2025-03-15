خلال الحلقات الأولى، شخصية "آسيا" تُثير الجدل بمسلسل "في لحظة"

مسلسلات رمضان 2025، أثارت شخصية "آسيا" التي قدمتها الفنانة نجلاء بدر ضمن أحداث مسلسل "في لحظة"، جدلًا كبيرًا، خلال الموسم الرمضاني الحالي.

قدمت نجلاء بدر خلال الدور شخصية "آسيا"، المرأة متعددة العلاقات، والأم غير المهتمة بأبنائها ، الغارقة في نزواتها ورغباتها الذاتية، والأخت الكبرى التي تحاول السيطرة على شقيقها وعلاقاته خفيةً، مُتخذة قناع الملاك اللطيف المحبوب من الجميع، بينما هي في الحقيقة تسعى لإفساد علاقات كل من حولها.

وخلال لقاءات نُشرت لأبطال مسلسل "في لحظة" عبر الحسابات الرسمية لمنصة "تود" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اتفقت بطلات العمل على إعجابهن الشديد بشخصية "آسيا"، التي نجحت الفنانة نجلاء بدر في تقديمها ببراعة، وصرحن برغبتهن في تقديمه.

وخلال أولى حلقات مسلسل "في لحظة"، حقق مشهد اكتشاف "آسيا" لخيانة زوجها أكثر من 2 مليون مشاهدة فور عرضه، حيث ظهرت خلاله وهي تقوم بتصوير زوجها عبر خاصية البث المباشر لفضح أمره بعد خيانته لها.

مسلسل في لحظة

مسلسل "في لحظة" من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جلا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

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