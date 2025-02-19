مسلسلات رمضان 2025، البوسترات الفردية لأبطال "في لحظة" (صور)

طرحت منصة TOD عبر حسابها على انستجرام البوسترات الفردية لأبطال مسلسل في لحظة الذي يعد من أبرز المسلسلات التي ستنافس في موسم رمضان الدرامي المقبل.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الذي تم نشر بوسترات الفنان أحمد فهمي والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة نجلاء بدر.

أبطال مسلسل "في لحظة"

ومسلسل في لحظة من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويشارك به مجموعة من النجوم وهم أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، ونجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

منصة TOD تطرح صورا جديدة من الكواليس

وكشفت منصة TOD عن صور جديدة من كواليس مسلسل “في لحظة” الذي يجمع بين أحمد فهمي وميرنا نور الدين في إطار الترويج له قبل عرضه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الرومانسية والانتقام وهو مكون من 30 حلقة وسيعرض خلال شهر رمضان على منصة TOD.

مسلسل نقطة سودة لأحمد فهمي

وعرض مؤخرا للفنان أحمد فهمي مسلسل نقطة سودة الذي شارك في بطولته نخبة من الفنانين، على رأسهم أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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