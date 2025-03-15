السبت 15 مارس 2025
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رياضة

الأهلي يستعد لإصدار أول قراراته بعد اعتماد نتيجة مباراة القمة بهزيمته

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يستعد النادي الأهلي لإصدار أول قراراته عقب إعلان رابطة الأندية المصرية رسميا قراراتها بشأن مباراة القمة 130، والتي اعتمدت خلالها فوز الزمالك  3ـ0، مع خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي يستعد لإصدار بيان للإعلان عن عدم استكمال بطولتي الدوري الممتاز وكأس الرابطة، بعد صدور قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرا بنتيجة 0-3، بالاضافة إلي خصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الدوري. 

رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي أمام الزمالك في القمة 

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الاولى من الدور الثاني وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي على النحو التالي:-

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وقرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية حيث أصدر النادي بيانا رسميا جاء كالتالي:  

وأعلن مسؤلو النادي الأهلي حالة الطوارئ على صعيد كافة إدارات النادي ترقبا لإعلان رابطة الأندية قراراتها الخاصة بمباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب إسناد ادارتها إلي طاقم تحكيم محلي. 

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