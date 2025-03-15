اللجنة الأولمبية المصرية تبت في شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية قبل الجولة الثانية من الدوري

أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها.

وتتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب الإصرار على إقامة مباراته ضد الزمالك بحكام مصريين، وذلك بالمخالفة لقرار الرابطة.

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