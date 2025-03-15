السبت 15 مارس 2025
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (655) من «فيتو» وأبرز عناوينه: تفاصيل أكبر حركة ترقيات مرتقبة للموظفين

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الصفحة الأولى من العدد (655) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: انتخابات الصحفيين..تداول ممتع للسلطة

تفاصيل أكبر حركة ترقيات مرتقبة للموظفين

مفتي الجمهورية لـ«فيتو»: الفتاوى المتشددة تنشر التطرف والكراهية

أجندات خارجية تروج للإلحاد بين الشباب

إلهام شاهين: لا تشابه بين «سيد الناس» و«جعفر العمدة»

بالأرقام.. بزنس النجوم في إعلانات رمضان

مصطفى شعبان: نور الشريف وراء موافقتى على «حكيم باشا»

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