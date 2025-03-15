عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

أدت عاصفة ضربت ولايتي ميسوري وإلينوي في الولايات المتحدة إلى أضرار كبيرة، فيما اجتاحت الحرائق مصحوبة بالرياح ولاية تكساس مخلفة 3 قتلى.

عاصفة ضربت ولايتي ميسوري وإلينوي في الولايات المتحدة

وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في ميسوري، حيث اقتلعت العاصفة الأشجار ودمرت المنازل وتسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، فيما حثت السلطات المحلية السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد لتدهور الطقس بشكل أكبر.

138 مليون شخص معرضون لخطر العواصف الشديدة

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نحو 138 مليون شخص معرضون لخطر العواصف الشديدة في وسط البلاد طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المحتمل حدوث أعاصير قوية عند المستوى EF2 على مقياس قوة الأعاصير، والذي يُحدد برياح مستمرة تتراوح سرعتها بين 113 و157 ميلا في الساعة، من جنوب آيوا إلى جاكسون بولاية ميسيسيبي.

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