مسلسل النص الحلقة 13، درويش يعود للحياة وأحمد أمين يسلم نفسه للإنجليز

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة الـ 13 من مسلسل النُص عنوان "أهون عليك يا حر"، وتبدأ بمشهد مأساوي للمستشفى التي فجرها الإنجليز وعدد كبير من الضحايا ملقي على أرض حولها وداخلها، كما يتذكر النص ذكراياته مع درويش بعد ان مات في الانفجار الذي حدث في الحلقة السابقة.

ويذهب الصاغ وحيد للبحث عن النص واستجواب عيشة وعزيزة في منزله، ليكتشفوا أنه تم القبض على زقزوق والمصائب التي كان يقوم بها عبد العزيز في الشهور الماضية.

يتم استجواب زقزوق ورسمية في محاولة للوصول للنُص ولكن يرفض كلاهما الكلام والدلالة على نص او علوي، وبرغم اتهام رسمية بالعمل في الدعارة وتهديدها بالكشف عليها، ولكنها تتمسك بإنكار معرفتها للنُص او البكباشي علوي.

تذهب عزيزة للعثور على عمل كخادمة ثم تقابل عبد العزيز والذي يخبرها بأن الضابط علوي هو من كشف خطتهم وخانهم، ولكن تخبره انها لن تسامحهم ابدًا ويطلب منها أن تأخذ الفلوس التي تركها لهم في المنزل وتقسمها بينها وبين عيشة وأن تطلب من محمود شقيق النُص السفر فور خروجه من السجن.

يستعين النُص بخدمات رستم المحامي حتي يطلب صفقة من الإنجليز بأن يسلم النص نفسه مقابل خروج رسمية وزقزوق ومحمود، والذي يوافق عليه الإنجليز في النهاية بعد أن يضمنه رستم ويخبرهم أن بالقبض عليه سيتمكنون من هدم صورة البطل التي رسمها المصريون له.

ويذهب النُص لتسليم نفسه للمحتل بعد أن يضمن خروج أفراد عصابته وشقيقه، ويذهب النص للسجن، ولكن يبقى صوت درويش يطارده في الزنزانة.

تحاول رسمية الهرب مع بنت شقيقها، ولكنه يكتشف ويرفض لتهدده رسمية بقتله إذا لم يعطيه البنت لتاخذها وتهرب في النهاية.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل النُص باكتشاف عبد العزيز أن درويش حيُا يرزق ولم يفقد حياته عندما يأتي لزيارته فى السجن.

أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل النص

تحمل الحلقة الـ 12 من مسلسل النص عنوان “خلي بالك من الحبايب”، وتشهد رفض رسمية لعلاقتها مع علوي لأنهم غير مناسبين لبعض ولكنه يحاول إقناعها ويراهم شقيقها أثناء حديثهم، ليصرخ ويحاول فضح أخته في الحارة التي يسكنون بها والذي يؤدي إلى نشوب شجار بينه وبين البكباشي لتحدثه عن شرف رسمية ونعتها بالتظاهر بأنها “نظيفة”.

وفي نفس الوقت، يطلب عبد العزيز يد عزيزة من زقزوق، والذي يوافق عليه الأخير عندما يعلم أن العريس هو النص نفسه.

ويضع النص خطته مع العصابة لسرقة الـ٨٠ كيلو ذهب من البنك الأهلي قبل استحواذ الإنجليز عليه، ولكن يخبره علوي أنه لن يشارك في هذه العملية لان عبد العزيز لن يعيد هذه الأموال لمصر لذلك فأن طرقهم تفترق عند هذه النقطة، ويطلعه النص عن السبب الذي يدفعه للسرقة، وهو أنه ليستطيع أفراد العصابة الحياة وليس لنفسه فقط، ليفترق البكباشي علوي مع عصابة النص عند هذه النقطة.

وتذهب عصابة النص إلى المستشفى المجاورة لينفذ خطته، حيث يتظاهر اسماعيل بالمرض، ليدخلوا للغرفة المجاورة للبنك ويقومون بتفجيرها بالديناميت، ولكن يكتشفوا أن الإنجليز قاموا بنصب فخ لهم، لتنتهي الحلقة الـ 12 من مسلسل النص بتفجير المحتل للمستشفى والقبض عليهم قبل أن يتمكنوا من الهرب.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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