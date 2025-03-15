مسلسلات رمضان 2025، مواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025، تستعد القنوات المصرية والعربية لعرض مسلسلات النصف الثاني من الموسم الرمضاني لهذا العام، وعلى رأس تلك الأعمال مسلسل النجمة دنيا سمير غانم “عايشة الدور”.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وخلال أحداث العمل تمر دنيا سمير غانم بمراحل مختلفة حيث تظهر في بداية العمل سيدة مطلقة تعيش في حارة شعبية، ومع تطور الأحداث تصبح سيدة أعمال، وتعاملها مع كبار المجتمع الذي تعيش فيه.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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