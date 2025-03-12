الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

جهاد حسام الدين تنضم إلي ظلم المصطبة، تعرف على أبرز أعمالها

جهاد حسام الدين،
جهاد حسام الدين، فيتو

انضمت الفنانة جهاد حسام الدين إلى طاقم عمل مسلسل ظلم المصطبة والذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025 

جهاد حسام الدين خطفت الأنطار خلال موسم رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسلي بدون سابق انذار ومسار إجباري.

كما أنها شاركت أيضا في العديد من الأفلام ومنها فيلم فرق خبرة  وفيلم شماريخ  ، كما تنتظر أيضا عرض مسلسل كارثة طبيعية للفنان محمد سلام والذي من المفترض عرضه قريبا 

مسلسل ظلم المصطبة 

وكان الشركة المنتجة للعمل قد قررت عرضه خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة الحياة في الساعة 8.15 مساء، وستعرض الحلقة الأولى على منصة watch it في تمام الساعة 6 مساء.

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

 مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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أبطال مسلسل ظلم المصطبة برومو مسلسل ظلم المصطبة تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة جهاد حسام الدين

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