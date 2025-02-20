الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، دنيا سمير غانم تنتحل شخصية طالبة جامعية في "عايشة الدور"

مسلسل عايشة الدور،
مسلسل عايشة الدور، فيتو

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل عايشة الدور 

مسلسلات رمضان 2025، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة الناقلة لمسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

القناة الناقلة لمسلسل عايشة الدور 

 ويعرض مسلسل عايشة الدور في رمضان المقبل عبر قناة on، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل المكون من 15 حلقة. 

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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