الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة محمد شريف، الوحدة يفوز على الخليج 0/2 في الدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف

خسر فريق الخليج أمام نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

وسجل باكونا هدف التقدم لفريق الوحدة في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول، وأضاف يوسف الامين الهدف الثاني في الدقيقة 63. 

وشارك المحترف المصري محمد شريف في الدقيقة 46 مع فريقه الخليج بعدما حل بديلا.

تشكيل الخليج أمام الوحدة 

حراسة المرمى: العويشير.
خط الدفاع: السالم – الياميق – مكي – المولد.
خط الوسط: نجعي – حجي – باكونا – باخشوين – بقير.
خط الهجوم: إيغالو.

تشكيل الوحدة أمام الخليج 

حراسة المرمى: سيهيتش.
خط الدفاع:  ريبوتشو – خبراني – الفهد – آل حمسل.
خط الوسط:  هوساوي – فورتونيس – حمزي.
خط الهجوم: مارتينز – آل سالم – مورغ.

ترتيب الخليج والوحدة في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الخليج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز العشرين الأخير برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد شريف الوحدة دوري روشن السعودي الخليج الدوري السعودي

مواد متعلقة

الوحدة يتقدم على الخليج 0/1 بالشوط الأول في الدوري السعودي

الدوري السعودي، النصر يتقدم علي الخلود بثلاثية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح المثيرة للاتربة غدا على هذه المناطق

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة غدًا

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (صور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أم سلمة أول مهاجرة وآخر من تُوُفِّي من أمهات المؤمنين

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

معجزات الرسول، الله يبر بقسم النبي

المزيد
الجريدة الرسمية