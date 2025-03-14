بمشاركة محمد شريف، الوحدة يفوز على الخليج 0/2 في الدوري السعودي

خسر فريق الخليج أمام نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

وسجل باكونا هدف التقدم لفريق الوحدة في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول، وأضاف يوسف الامين الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وشارك المحترف المصري محمد شريف في الدقيقة 46 مع فريقه الخليج بعدما حل بديلا.

تشكيل الخليج أمام الوحدة

حراسة المرمى: العويشير.

خط الدفاع: السالم – الياميق – مكي – المولد.

خط الوسط: نجعي – حجي – باكونا – باخشوين – بقير.

خط الهجوم: إيغالو.

تشكيل الوحدة أمام الخليج

حراسة المرمى: سيهيتش.

خط الدفاع: ريبوتشو – خبراني – الفهد – آل حمسل.

خط الوسط: هوساوي – فورتونيس – حمزي.

خط الهجوم: مارتينز – آل سالم – مورغ.

ترتيب الخليج والوحدة في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الخليج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز العشرين الأخير برصيد 20 نقطة.

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