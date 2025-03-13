عارفين ليه سموني النص؟ أحمد أمين يكشف اللغز في الحلقة 13

كشفت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل النص، من بطولة الفنان أحمد أمين، سر تسمية شخصية عبد العزيز بـ "النص"، والتي تعد من أهم اللزمات التي يستخدمها الممثل أثناء سرد أحداث العمل.

وكشفت الأحداث أثناء تذكر عبد العزيز لصديقه درويش الذي اعتقد انه قد توفي في انفجار المستشفى الذي حدث في الحلقة الـ 12، ان سبب تسميته بالنص يعود لطفولته عندما قام زعيم النشالين يحيي القرص بنشل النص فرنك الذي حصل عليه من والده، ولكن بذكاء وخفة يد عبد العزيز يستطيع استرجاع النص فرانك بالاضافة إلى سرقة كل الأموال التي كانت معه.

ليقول كل الرجال على المقهى الشعبي وقتها ان النص "علم على المعلم يحيى القرص"

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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