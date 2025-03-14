أخبار مصر اليوم، زلزال بقوة 4.65 ريختر يضرب مرسى مطروح، إتاحة خدمات المعامل المركزية للصحة للمواطنين، موعد انطلاق امتحانات الترم الثاني بالجامعات، الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على هذه الطرق
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
رسالة الرئيس السيسي لقادة القوات المسلحة
التقى الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.
بعد حريق اليوم، وزير الصحة يكشف موعد إتاحة كافة الخدمات للمواطنين بالمعامل المركزية
وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية بعد نشوب حريق اليوم في شارع الشيخ ريحان بوسط البلد.
فتح باب التقدم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراه المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية لعام 2025
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراه المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية لعام 2025.
موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات
تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
الأرصاد تعلن استمرار الموجة الحارة والصعيد يقترب من الأربعين الإثنين المقبل
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 37 درجة مئوية يوم الإثنين المقبل.
وزير الصحة يكشف موقف إجراء تحاليل السفر للخارج بعد حريق المعامل المركزية
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بنقل لجنة تحاليل السفر للخارج من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات.
توفير 6 سيارات داخل ديوان وزارة الصحة لسحب العينات من المترددين على المعامل المركزية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات الخاصة بالمعامل المركزية في حالة وجود مانع من توصيل التيار الكهربائي إلى المعامل المركزية.
سعاد حسني وفاتن حمامة وأحمد زكي ورشدي أباظة وأمينة رزق يشاركون في الترويج لبرامج وزارة التضامن
نجح فريق وحدة الذكاء الاصطناعي بوزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة في تصميم حملة للترويج لبرامج الوزارة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ فيديوهات لعدد من الشخصيات الفنية الخالدة في تاريخ الفن المصري، بدعم من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
حالة طقس السبت، شبورة كثيفة على هذه الطرق
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا، تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.
زلزال بقوة 4.65 ريختر يضرب مرسى مطروح
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، اليوم الجمعة فى تمام الساعة 5:40 مساء هزة أرضية بقوة 4.65 درجة على مقياس ريختر على بعد 373 كيلو متر شمال غرب مرسى مطروح وبعمق 25.58 كم.
حاملة القرابين أبرز القطع، متحف التحرير ينظم معرض الطعام المصري القديم
نظم المتحف المصري بالتحرير معرضا مؤقتا تحت عنوان "الطعام المصري القديم: بين الحياة والموت والعبادة" يبرز أهمية الطعام لدى المصري القديم سواء فى الحياة الدنيوية أو في الحياة الدينية.
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح المثيرة للاتربة غدا على هذه المناطق
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد، وذلك على فترات متقطعة.
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