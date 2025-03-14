الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن استمرار الموجة الحارة والصعيد يقترب من الأربعين الإثنين المقبل

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 37 درجة مئوية يوم الإثنين المقبل. 

الارصاد تعلن استمرار الموجة الحارة والصعيد يقترب من الأربعين الإثنين المقبل

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الأرصاد الجوية الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس نهارا حالة الطقس

مواد متعلقة

48 ساعة من الطقس السيئ، عواصف على سيناء وشمال الصعيد، أمطار رعدية على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتحذير من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بدرجات الحرارة

شديد البرودة ليلا، درجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

الأرصاد تحذر: تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ارتفاع درجات الحرارة وأمطار، حالة الطقس اليوم السبت أول أيام رمضان

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس أول أيام رمضان

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام رمضان

ارتفاع درجات الحرارة،الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام رمضان

محافظ القاهرة يوزع كراسي متحركة على ذوي الهمم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم فى الصاغة

شاب يسأل: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟.. علي جمعة: "بيتكلموا ويتساهروا كمان"

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع، وهل ملك الموت يستأذن قبل قبض الروح؟ علي جمعة يجيب

ممدوح عباس يزور إبراهيم شيكا ويمنحه عضوية نادي الزمالك

الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

حساب ليفربول يستعرض جلسة تصوير لـ محمد صلاح قبل موقعة نيوكاسل

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع إثيوبيا.. ليفربول مع نيوكاسل بنهائي الكأس.. أتلتيكو مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما قيمة صدقة الفطر وعلى من تجب؟ وما نصاب زكاة المال؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

الموت وأحكام صلاة الجنازة وزيارة المقابر وتواصل الموتى؟ عل جمعة يجيب عن تساؤلات الشباب

عمرو خالد يوضح روشتة من سنة رسول الله لمواجهة الإحباط واليأس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية