أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراه المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية لعام 2025.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثله في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) - بدوبنا - روسيا الاتحادية، وذلك بعد ترقي عضوية مصر في المعهد لعضوية كاملة.



علي أن يكون آخر موعد للتقدم في برنامج المنح هو 31 مارس 2025، وسيتم الإعلان عن المرشحين للمنحة في مايو 2025.

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