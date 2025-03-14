الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح المثيرة للاتربة غدا على هذه المناطق

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد،  وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
 

 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

 

 

السواحل الشمالية الغربية

 

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

 

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

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