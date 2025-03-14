الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

 تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الشريحة الهامة من المجتمع بشكل علمي واحترافي.

 

تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة

 وأضاف الوزير أن العمل مستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، وتنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.

الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أيمن عاشور في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان" الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، بالتزامن مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام وفق ما حددته الأمم المتحدة منذ عام 1992، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

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