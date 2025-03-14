الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

سعاد حسني وفاتن حمامة وأحمد زكي ورشدي أباظة وأمينة رزق يشاركون في الترويج لبرامج وزارة التضامن

أحمد زكي، فيتو
أحمد زكي، فيتو
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 نجح فريق وحدة الذكاء الاصطناعي بوزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة في تصميم حملة للترويج لبرامج الوزارة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ فيديوهات لعدد من الشخصيات الفنية الخالدة في تاريخ الفن المصري، بدعم من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

 والتي أثرت في المجتمع المصري، للترويج للبرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، ضمن جهود الوزارة لتسليط الضوء على برامجها الاجتماعية والإنسانية المتنوعة.

ومن الشخصيات التي تظهر في الحملة؛ شخصية الفنانة سعاد حسني، وسيدة الشاشة فاتن حمامة، وأحمد زكي، وأمينة رزق، ورشدي أباظة وغيرهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطور عمل وحدة الذكاء الاصطناعي بالوزارة؛ حيث تم استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة  هؤلاء النجوم الكبار، وإعادة تجسيد ملامحهم وأصواتهم بدقة، بما يضمن ظهورهم في مواد مرئية ترويجية تستخدمها الوزارة من أجل تواصل مبتكر مع مستفيديها.

وقال الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إيمانها بالقوة الناعمة لفناني مصر على مدار تاريخها المضئ في التأثير ونقل الرسائل، ولذلك كان خيارنا أن نستدعي رموزًا محفورة في وجدان المصريين، ليكونوا سفراءً لبرامجنا الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما تسعى الوزارة لجذب اهتمام مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، عبر محتوى يلامس الذاكرة والوجدان، ويرتبط بأسماءٍ صنعت تاريخًا من التأثير والإلهام.

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