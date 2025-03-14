الجمعة 14 مارس 2025
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بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

متحول جنسيا يرفع
متحول جنسيا يرفع السلاح في وجه مواطن، فيتو

تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لقطات مرعبة في الولايات المتحدة لشخص متحول جنسيا يوجه مسدسا من مسافة قريبة إلى واعظ، كان يلقي عظة قائلا إن الله خلق الرجال ليكونوا رجالا.

متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ 

وشارك قس في منظمة "خدمات الغفران المسيحية" يدعى كيفن كيهارا، الفيديو عبر صفحة كنيسته على "فيسبوك"، بعنوان: "متحول جنسيا يُشهر مسدسه في وجه واعظ في شارع بسان فرانسيسكو".

 

وأظهر مقطع الفيديو  كيهارا حينما كان يلقي عظته عبر الميكروفون في منطقة يونيون سكوير مُخاطبا شخصا بعيدا عن الكاميرا، قائلا له: "كوني كما خلقك الله".

وأضاف: "لم يخلق الرجل ليكون امرأة، بل خلق الرجل ليكون رجلا.. لم يخلق المرأة لتكون رجلا، بل خلقها لتكون امرأة، وهذه هي الحقيقة".

وبعد ثوان، ظهر شخص يرتدي شعرا مستعارا أشقر، وبدلة رسمية، وحذاء بكعب عال، وسحب سلاحا ناريا من حقيبته، مصوبا إياه على بعد بوصات قليلة من وجه (الواعظ).

وسُمع الشخص الذي يحمل سلاحا وهو يقول: "يجب عليّ ذلك"، ثم فر هاربا، وعندما بدأ الشخص بالابتعاد، صاح الواعظ قائلا: "يا رجل، الأمر متروك لك إن كنت تريد أن تهاجمني. بارك الله فيك".

وأضاف لاحقا: "ما زلت أحبك. حتى لو وجهت مسدسا نحوي، ما زلت أحبك، ما زلت أباركك".

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الولايات المتحدة متحول جنسي سان فرانسيسكو

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