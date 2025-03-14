بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لقطات مرعبة في الولايات المتحدة لشخص متحول جنسيا يوجه مسدسا من مسافة قريبة إلى واعظ، كان يلقي عظة قائلا إن الله خلق الرجال ليكونوا رجالا.

متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ

وشارك قس في منظمة "خدمات الغفران المسيحية" يدعى كيفن كيهارا، الفيديو عبر صفحة كنيسته على "فيسبوك"، بعنوان: "متحول جنسيا يُشهر مسدسه في وجه واعظ في شارع بسان فرانسيسكو".

Preacher gives surprise response as trans person pulls gun on him https://t.co/bWEapXqstE March 14, 2025

وأظهر مقطع الفيديو كيهارا حينما كان يلقي عظته عبر الميكروفون في منطقة يونيون سكوير مُخاطبا شخصا بعيدا عن الكاميرا، قائلا له: "كوني كما خلقك الله".

وأضاف: "لم يخلق الرجل ليكون امرأة، بل خلق الرجل ليكون رجلا.. لم يخلق المرأة لتكون رجلا، بل خلقها لتكون امرأة، وهذه هي الحقيقة".

وبعد ثوان، ظهر شخص يرتدي شعرا مستعارا أشقر، وبدلة رسمية، وحذاء بكعب عال، وسحب سلاحا ناريا من حقيبته، مصوبا إياه على بعد بوصات قليلة من وجه (الواعظ).

وسُمع الشخص الذي يحمل سلاحا وهو يقول: "يجب عليّ ذلك"، ثم فر هاربا، وعندما بدأ الشخص بالابتعاد، صاح الواعظ قائلا: "يا رجل، الأمر متروك لك إن كنت تريد أن تهاجمني. بارك الله فيك".

وأضاف لاحقا: "ما زلت أحبك. حتى لو وجهت مسدسا نحوي، ما زلت أحبك، ما زلت أباركك".

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