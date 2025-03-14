وفد حماس يتوجه إلى القاهرة للقاء المسئولين المصريين

أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية توجه إلى القاهرة للقاء المسئولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.

وفد حماس يتوجه القاهرة للقاء المسئولين المصريين

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس، إنها تسلمت مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافت الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسئولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة".

المرحلة الثانية من المفاوضات

وقالت إن "الرد تضمن موافقة الحركة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكمل البيان: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، بينما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب.

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