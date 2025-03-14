الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس: مصرون على تطبيق جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس اليوم الجمعة إنها تصر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، مؤكدة “خروج إسرائيل عن ما تم الاتفاق عليه سيعيدنا إلى الصفر”.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أضافت حماس: طالبنا الوسطاء بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

 

حكومة نتنياهو لا تملك رؤية للخطوة التالية بعد الحرب في غزة

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، إن حكومة نتنياهو لا تملك رؤية للخطوة التالية بعد الحرب في غزة.

 

جانتس يهاجم نتنياهو

وأمس، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت. 

 

نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي

وأضاف جانتس: “من مصلحة إسرائيل استعادة جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن، ونتنياهو يمنح حماس فرصة للتعافي بدلا من تفكيكها ويعرض حياة الرهائن للخطر. نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي بدلا من حماية مصالحنا الوطنية".

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