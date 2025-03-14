هل سرعة سير الكفن دليل على مكانة المتوفى وماذا سيحدث بعد فناء الأرض؟، علي جمعة يجيب (فيديو)

في حلقة اليوم من برنامج “نور الدين والدنيا”، حول قضية الموت، وعلاماته، وما يحدث قبله وبعده، طرح الطلاب والطالبات تساؤلات عديدة ومهمة، أجاب عنها الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

رؤية ملك الموت

وسأل تلميذ: هل الميت وهو بيموت بيشوف ملك الموت وهو بيسحب روحه؟

وأجاب د. جمعة: ممكن.

هل الميت يدخل الجنة قبل يوم القيامة؟

وتساءل شاب: حضرتك قلت إن الميت بيشوف طريقين، إما الجنة أو النار.. هل هو ممكن يدخل الجنة يستمتع بها قبل يوم القيامة؟

ورد: نعم.. الشهداء بيبقوا كدة.

وسأل طالب: هل الميت ممكن ييجي في صورة حد حي؟

أجاب المفتي الأسبق: لا، ده نوع من أنواع التمثيل، ودي قضية نخصص لها حلقة لوحدها.

الدعاء للميت

وسأل شاب: ليه بندعي للميت؟

وأجابه الدكتور علي جمعة: لأن ربنا أمرنا بذلك.. لأنه انتهى عمله: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له...."، فأمرنا ربنا أن نبرَّ آباءنا والسابقين، وأصدقاءنا، وجيراننا، وهكذا.. وندعوا لهم لأنهم في احتياج إلى هذا الدعاء، حيث انقطع عملهم.

حُزن أهل الأرض والسماء

وسأل شاب: الرجل الصالح لما بيموت بيزعل عليه أهل الأرض والسماء؟

وكانت إجابة الشيخ: السماء والأرض لا تبكي على الطالح، وعلى ذلك فهي تبكي على الصالح، لأن الله، سبحانه وتعالى، أراد أن يتفاعل هذا الكون معاك.. الكون كله يسبح فلما انت بتسبح بتبقى ماشي في التيار بتاع الكون.. لما تعصي تبقي ماشي عكس الكون.

خللي بالك وانت في السباحة، لو سبحت عكس التيار تتعب.. لكن لو مشيت مع التيار، المياه نفسها هاتشيلك.

هل إسراع الكفن دليل على حسن الخاتمة؟

وسألت فتاة: بعض الناس بتقول إن الكفن لما بيسرع ده يدل على حسن الخاتمة، ولما بيتأخر بيدل على أن الشخص أعماله مش حلوة!!

جمعة: مفيش وارد في الشرع فيه حاجة، فنرجوا الله، سبحانه وتعالى، أن يقبل الجميع.

وسألت بنت: لما أزور حد ميت من قرايبي، وأقعد أتكلم معاه، وأحكي له على اللي تاعبني، هل بيسمعني ويحس بيا، وهل فعلا روحه بتنزل الأرض؟



وأجاب الشيخ علي جمعة: نعم.. أول ما تسلمي عليه: "إذا سلَّم أحدكم على أخيه، فيرد الله عليه روحه".

وتساءل ثانية: إيه اللي ها يحصل بعد البشرية كلها ما تموت؟ إيه اللي هايحصل في الأرض؟

فأجاب المفتي الأسبق: البشرية هاتموت لما الأرض تفنى: "إذا زلزلت الأرضُ زلزالها وأخرجت الأرضُ أثقالها".. الأرض نفسها تنفجر، فاللي عليها من البشر هايروحوا؟

وسألت طالبة: هي إيه أفضل الصدقة على الميت؟

أجاب جمعة: أحسن حاجة تعمليها الدعاء.

هل الروح تنزل للأرض؟

سألت فتاة: لو رحت زرت حد ميت.. بيقولوا إن روحه بتبقى عند ربنا، وأول ما بيشوفني أو يحس بيا بتنزل الروح.. هل ده حقيقي؟

ورد الدكتور جمعة: لا، مش بينزل.. إنما ممكن يدعي لك.

وتساءلت فتاة: لو حد مات وحد بكى أو صرخ.. هل يتعذب؟

أجاب: لا، مش بيتعذب لأنهم صرخوا عليه، هم اللي هايتحاسبوا لكن لو كان هو وصَّى: "صوتوا عليا" يبقى هو هايتحاسب.

وسألته إحدى البنات: هل زيارة المقابر أول أيام العيد، أو يوم وقفة رمضان، حرام؟

وكانت إجابة د. جمعة: لا، مش حرام، ومش واجب.

لماذا تعلمنا الدفن من الغراب؟

وسألت فتاة: ليه ربنا اختار الغراب بالذات علشان يعلم الإنسان طريقة الدفن؟

ورد قائلا: لأن الغراب طائر أسود، وهو بين الطيور ليس مطلوبا.. مش زي العصفور ولا الكروان.. ده عامل زي الحداية، أقل طائر في الاهتمام بثه ربنا علشان يعلم الإنسان ما لم يعلم.

وسأل شاب: هل المتوفى يوم القيامة يقف مع أهل بيته؟

فأجاب د. جمعة: يوم الحساب يهرب من الكل: "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه".

وسألت فتاة: ما ثواب صلاة الجنازة؟

أجاب: كبير عند ربنا لأنها فرض، يجب علينا أن ندعوا للميت في صلاة الجنازة.

وكان هناك سرال من بنت: ليه لما بنروح للميت فيه ناس بتقول إنه بيبقى فيه حاجة أمامه، وهو رايح للقبر، وهو شايفنا واحنا مش شايفينه؟

وأجاب الدكتور جمعة: لأنه في عالم الأرواح، واحنا في عالم الأشباح.. فالشبح كثيف، وهو لطيف، فاللطيف يرى الكثيف، لكن الكثيف لا يرى اللطيف.

زيارة النساء للمقابر

وتساءلت إحدى الفتيات: غير مستحب زيارة النساء للمقابر؟

ورد الدكتور جمعة: زيارة النساء للمقابر في قديم الزمان كانت لا تستطيع المرأة أن تملك مشاعرها، فتلطم وتصرخ، ويغمى عليها، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، نهى من أجل هذا.

لكن لو مكانش فيكي هذه الصفات، هاتروحي وتدعي، والسلام عليكم وعليكم السلام.. من غير ما تعملي الحكاية اللي البنات مش قادرين يمنعوا نفسهم منها.. البكاء، الصراخ، اللطم على الوجوه والعياذ بالله، تعالى.. روحي، لكن نهي النساء إنها تروح للمقابر معلل.. لهذه العلة.. إنك ما تمسكيش نفسك.

الخصام قبل الموت

وقالت فتاة: لو شخص مات وهو مقاطع حد أو مخاصمه، هل سيحاسب؟

وقال جمعة: طبعا، لأن المشاحن واللي جايب مشاكل هايتحاسب، ودي بتاعة ربنا، وربنا كريم، فيه عفو وفيه صفح وفيه بدل.. فيه حاجات كتيرة، ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي، إنما اشغلوا نفسكم بأنفسكم.. بمعنى إني لازم أعمل الخير قبل ما أموت، واعمل رصيدي يزيد ويزيد.. هو ده الكلام الصحيح.

إنما فلان كان مخاصم فلان، مين اللي على حق، مين اللي على باطل، ربنا هايعمل فيه إيه؟ ربنا إن شاء الله نرجوا أن يعفو عنا، ويغفر لنا جميعا.

غضب الأم والأب

وسألت طالبة: لو ولد أو بنت ماتوا، ووالدتهم أو والدهم غضبانين عليهم.. وبعد وفتهم سامحوهم.. بعد وفاتهم هل هايتعاقبوا وللا يتغفر لهم؟



وقال الشيخ: إذا كانوا في حالة البلوغ، يعني كبار في السن، وأبوهم أو أمهم غضبانين عليهم، هايتعاقبوا حتى لو عفا الأب والأم عنهم.. لكن لو كانوا في مرحلة الطفولة يبقى لا عقاب.

وتساءلت تلميذة: لما نزور المقابر بالليل ده حرام وللا حلال؟

فقال: بالليل والنهار سيان.. كدة صح وكدة صح.



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